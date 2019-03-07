السعودية اليوم / وكالة الأنباء السعودية توقع مع شركة "ميد غلف" عقداً للتأمين الطبي لموظفيها



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

وقعت وكالة الأنباء

ووقع العقد عن (واس) معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وعن شركة (ميد غلف) المدير التنفيذي المكلف طارق بن عبدالله النعيم .

حضر توقيع العقد مدير عام إدارة التحرير الأستاذ علي بن هجّاد الزهراني ، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بـ ( واس ) الأستاذ ماجد بن سعد الماجد، ونائب المدير التنفيذي لشركة ميد غلف ناصر بن سلمان السحيم.

// انتهى //

14:45ت م

0136



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسوقعت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عقداً مع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ( ميد غلف) تقوم بموجبه الشركة بتقديم خدمات التأمين الطبي لجميع موظفي (واس) وعائلاتهم.ووقع العقد عن (واس) معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وعن شركة (ميد غلف) المدير التنفيذي المكلف طارق بن عبدالله النعيم .حضر توقيع العقد مدير عام إدارة التحرير الأستاذ علي بن هجّاد الزهراني ، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بـ ( واس ) الأستاذ ماجد بن سعد الماجد، ونائب المدير التنفيذي لشركة ميد غلف ناصر بن سلمان السحيم.// انتهى //14:45ت م0136

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