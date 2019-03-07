السعودية اليوم / 4 رائدات أعمال يعرضن قصص نجاحهن في ملتقى "ثقة" بجدة



جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واس

تفاعل 300 مسؤول ومختص ورائد عمل، مع فعالية "ثقة" لتمكين المرأة التي نظمتها "مسرعة بلوسوم" أمس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، في مركز جدة للشباب.

وشهدت الفعالية استعراض 4 قصص نجاح، وتجارب واقعية عن الإبداع والابتكار والتطوير الذاتي في ريادة الأعمال، بهدف تمكينها وتعزيز مكانتها في القطاع الاقتصادي، وتوفير المعرفة والعلاقات والموارد البشرية والمادية، ومنحها الفرصة لإظهار ملكاتها الإبداعية ودعم دورها في التنمية الوطنية الاقتصادية الشاملة.

وقالت الرئيس التنفيذي لمسرّعة بلوسوم إيمان عادل عبد الشكور أن ملتقى "ثقة" شهد حضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بمجالات الإبداعات والابتكارات والتطوير، بهدف إبراز دور المرأة

وأضافت: "عرضت ٤ متحدثات سعوديات بارزات قصص نجاح ملهمة في التطوير الذاتي لريادة الأعمال، وتحدثن عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة لتحقيق رؤية الوطن 2030، والأساليب الحديثة في تأهيلها لتحمل المسؤولية في سوق العمل، مشيرة إلى أن المسرعة التي تعد الأحدث بالسعودي تعمل على صقل أفكارهن التجارية، ومنحهن الإرشاد والدعم اللازمين لتنمية تلك الأفكار في إطار إبداعي.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمسرّعة بلوسوم أن المرأة السعودية حققت مكانة بارزة وأبدعت في العديد من المجالات، وتتطلع إلى تسليط الضوء على هذه الإنجازات والنجاحات التي تحققت لتعريف المجتمع بها، لافتة إلى أن مسرعة بلوسوم هي برنامج عمل متكامل لرائدات الأعمال السعوديات، ويكمن دورها في منح المشاركات فرصة نادرة في تركيز اهتماماتهم وجهودهم على أعمالهن الناشئة، حيث هيأت البيئة المثالية للمشاركات للتأهيل والتدريب حتى تكون قادرات على المساهمة بدور إيجابي في الاقتصاد الوطني.

// انتهى //

14:43ت م

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جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واستفاعل 300 مسؤول ومختص ورائد عمل، مع فعالية "ثقة" لتمكين المرأة التي نظمتها "مسرعة بلوسوم" أمس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، في مركز جدة للشباب.وشهدت الفعالية استعراض 4 قصص نجاح، وتجارب واقعية عن الإبداع والابتكار والتطوير الذاتي في ريادة الأعمال، بهدف تمكينها وتعزيز مكانتها في القطاع الاقتصادي، وتوفير المعرفة والعلاقات والموارد البشرية والمادية، ومنحها الفرصة لإظهار ملكاتها الإبداعية ودعم دورها في التنمية الوطنية الاقتصادية الشاملة.وقالت الرئيس التنفيذي لمسرّعة بلوسوم إيمان عادل عبد الشكور أن ملتقى "ثقة" شهد حضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بمجالات الإبداعات والابتكارات والتطوير، بهدف إبراز دور المرأة السعودية في مختلف المجالات والنجاحات التي تحققت على صعيد الوطن.وأضافت: "عرضت ٤ متحدثات سعوديات بارزات قصص نجاح ملهمة في التطوير الذاتي لريادة الأعمال، وتحدثن عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة لتحقيق رؤية الوطن 2030، والأساليب الحديثة في تأهيلها لتحمل المسؤولية في سوق العمل، مشيرة إلى أن المسرعة التي تعد الأحدث بالسعودي تعمل على صقل أفكارهن التجارية، ومنحهن الإرشاد والدعم اللازمين لتنمية تلك الأفكار في إطار إبداعي.وأكدت الرئيس التنفيذي لمسرّعة بلوسوم أن المرأة السعودية حققت مكانة بارزة وأبدعت في العديد من المجالات، وتتطلع إلى تسليط الضوء على هذه الإنجازات والنجاحات التي تحققت لتعريف المجتمع بها، لافتة إلى أن مسرعة بلوسوم هي برنامج عمل متكامل لرائدات الأعمال السعوديات، ويكمن دورها في منح المشاركات فرصة نادرة في تركيز اهتماماتهم وجهودهم على أعمالهن الناشئة، حيث هيأت البيئة المثالية للمشاركات للتأهيل والتدريب حتى تكون قادرات على المساهمة بدور إيجابي في الاقتصاد الوطني.// انتهى //14:43ت م0135

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.