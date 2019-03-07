السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يزور مركز المعلومات الوطني



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

قام معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد يرافقه عددٌ من وكلاء الوزارة وكبار مسؤوليها أمس, بزيارة لمركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، وكان في استقباله المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبد الله الشدي وعددٌ من قيادات المركز ومسؤوليه.

ورحب الدكتور الشدي, بمعالي النائب والوفد المرافق, مستعرضًا الدور الوطني للمركز ورؤيته الطموحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية ومستدامة وآمنة على المستوى الوطني بما يسهل خدمات المواطنين والمقيمين والزائرين، مشيرًا إلى استعداد المركز لتلبية احتياجات الوزارة التقنية وتقديم الدعم والمساندة من خلال الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وتجول معاليه ومرافقوه على مركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية، ثم اطلع معاليه والوفد المرافق له خلال الزيارة على أبرز الخدمات والأعمال في المعرض الدائم للخدمات التقنية حيث شاهد معاليه عرضًا عن خدمات مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية وآلية طباعتها وشحنها وإرسالها ، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات آنية وفورية في مجالات عديدة أمنية واقتصادية وتنموية والتي كان لها الأثر الكبير في مساعدة صناع القرار في كثير من الجهات الحكومية باتخاذ الخطوات التطويرية بما يحقق تطلعات العملاء حسب اختصاص كل جهة حكومية، إضافة ً إلى عرض عن منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني.

وفي ختام الزيارة دون معاليه كلمة في سجل الزيارات الرسمية أعرب فيها عن سعادته بهذه الزيارة التي أتاحت له ولمنسوبي الوزارة التعرف عن قرب على خدمات المركز التقنية والتي يقوم عليها شباب الوطن، واصفًا المركز بأنه منتجُ وطني ٌمن نعم الله تعالى التي تفضل بها على هذه البلاد المباركة.

وأشار معاليه إلى جهود الدولة المباركة في دعم كافة الجهات الحكومية ومنها مركز المعلومات الوطني حتى وصل لما وصل إليه من تطورٍ وتقدم في المجال التقني, مقدمًا شكره وتقديره لمعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز الهويريني وللمشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبد الله الشدي على هذه الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لزيارة هذا المنجز الوطني الكبير .

// انتهى //

14:42ت م

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