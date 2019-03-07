السعودية اليوم / إطلاق مبادرة "الطالب صديق المجلس البلدي" بتعليم شرق الدمام



الدمام 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واس

أطلقت شعبة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بشرق الدمام، اليوم، أولى ورش العمل لتفعيل مبادرة "الطالب صديق المجلس البلدي" التي ينظمها المكتب، بمشاركة ١٤٤ طالبا من 23 مدرسة، وذلك بمدرسة نور الاسلام بالدمام.

وألقى مشرف وحدة الموهوبين بمكتب التعليم بشرق الدمام ناصر الحميدان، محاضرة تعريفية للطلاب حول الورشة التي ستشهد منافسات بين المدارس الثانوية في قطاع التعليم بشرق الدمام حيث يمثل كل مدرسة حكومية أو أهلية فريق يتكون من ثلاثة طلاب بطلاقة الأفكار والقدرة على التحدث ليصبح كل واحد منهم صديق للمجلس البلدي ويقدم أفكار ومشاريع تهتم بتطوير حاضرة الدمام.

من جانبه أشار مشرف النشاط الطلابي بالمكتب أنور بوفلاسة، أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الجانب التوعوي والمجتمعي بين طلاب المدارس وتحقيق الشراكة المجتمعية بين إدارة التعليم ممثلة في مكتب التعليم بشرق الدمام وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة في المجلس البلدي لحاضره الدمام، وكذلك إنتاج أفكار نوعية لمشاريع تسهم في تطوير حاضرة الدمام، وتوثيق الروابط بين طلاب المرحلة الثانوية والقيادات المجتمعية والمساهمة في تلبية رغبات واحتياجات طلاب المهارات في إعداد المشاريع المجتمعية.

وأضاف أن المجلس البلدي الطلابي يدعو الطلاب للمشاركة باختيار موضوع متكامل الأركان لمشكلة أو مقترح أو ملاحظة مع وضع الحلول، ليستفيد منها المجلس على أن يرشح ٢٣ موضوعا ويتم مناقشة أفضل ٥ موضوعات، كما يتم تكريم أفضل ٣ موضوعات بدرع تذكارية وجائزة نقدية والبقية بشهادات تقدير، فيما يضاف إلى بنود الخطة وضع برنامج لجلسة طلابية للمجلس.

//انتهى//

14:34ت م

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