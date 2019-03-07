رياضي / نادي الفروسية يقيم سباقه الـ 59 غداً على مساهمة وهدية النادي



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

يقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ 59 ، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض 2018 - 2019 م ، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض ، على مساهمة وهدية النادي " جوائز مالية ".

وبين مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع ،أن السباق يتكون من 10 أشواط وسيكون الشوط السادس على جائزة النادي التقديرية لمسافة 1800 متر , والسابع على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) لمسافة 2000م , وخصص الشوط التاسع على مساهمة النادي ( جائزة مالية ) لمسافة 2000 متر .

// انتهى //

14:31ت م

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