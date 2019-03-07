

بريدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

بدأت العربة المتنقلة لفرع الأحوال المدنية بمدينة بريدة، استقبال طلبات منسوبي ومراجعي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, وذلك في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية بمنطقة القصيم.

ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي الفرع إلى تقديم خدمات نوعية متميزة لمنسوبيه ومراجعي الفرع، حيث تم التنسيق مسبقاً مع فرع الأحوال المدنية بالمنطقة لزيارة العربة المتنقلة لديهم لتقديم خدماتها ضمن التسهيلات لمساعدة الموظفين والمواطنين على إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي.

// انتهى //

14:30ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عربة الأحوال المدنية تقدم خدماتها لموظفي ومراجعي الشؤون الإسلامية بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.