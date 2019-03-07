السعودية اليوم / بلدي القفل بجازان يعقد لقاءً مفتوحاً مع الأهالي



القفل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم, لقاءً مفتوحًا مع ممثلي أهالي القرى التابعة للمركز، بحضور رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي ورئيس المجلس البلدي حسين بن يحيى محنشي، وذلك بمقر المجلس بالبلدية.

ويأتي اللقاء، ضمن أهداف المجلس في تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، ومد جسور التواصل مع أهالي قرى المركز للتعرف إلى احتياجاتهم ومرئياتهم عن كثب، تحقيقاً لتطلعات البلدية في تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وتضمن اللقاء، عرضاً للإنجازات التي قدمتها لجان المجلس وأبرز القرارات والتوصيات التي رفعها المجلس إلى البلدية، إضافة إلى الاستماع للملاحظات والمقترحات التي قدمها الأهالي للمجلس وتتعلق في تطوير الخدمات ومتابعتها.

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14:23ت م

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