السعودية اليوم / اختتام ورش عمل خطة بلدية بيشة الاستراتيجية



أبهـا 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واس

اختتمت أمس, الجلسات التعريفية وورش العمل لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لبلدية محافظة بيشة 2030، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، خلال اجتماع سموه بالمجلسين المحلي والبلدي أثناء زيارة سموه لمحافظة بيشة.

رئيس المجلس البلدي ناصر الجهمي أن الخطة سيتم إعدادها بالتعاون بين المجلس البلدي وبلدية بيشة ومركز البيشي للاستشارات والتدريب الإداري، وتشمل مراحل التنفيذ بالإعداد لدراسة المشروع، وتحليل المركز وسياساته وإجراءاته والبيئة المحيطة به وتحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، ثم صياغة الخطة.

وأضاف الجهمي أن مخرجات المشروع تحتوي على نماذج وصف لجميع المبادرات والمشاريع المستقبلية في الخطة، ونموذج الخارطة الاستراتيجية والأولويات الخطة وقائمة بمؤشرات الأداء للمبادرات الاستراتيجية الواردة في الخطة وتقارير الأداء, لافتاً إلى أنه تم استقبال أكثر من 1000 نموذج يحتوي الرؤى والتقارير والمبادرات التي سيتم تحليلها وضم المناسب منها في الخطة.

// انتهى //

14:22ت م

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