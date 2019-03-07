السعودية اليوم / أكثر من 96 ألف مستفيد من خدمات عيادات طب الأسنان في نجران



نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

قدم مركز طب الأسنان التخصصي وعيادات الأسنان في مستشفيات وزارة الصحة بنجران الخدمة لـ 96148 مراجعاً خلال العام الماضي 2018م .

وبينت أن عدد العمليات الجراحية للفم والأسنان بلغ 1423 عملية فيما بلغ عدد حالات الخلع الدائم 6904 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد التركيبات الثابتة (تاج وجسور) 1420 تركيبة، وإجراء 9367 كحت للرواسب الجيرية وحشو حفر وشقوق الأسنان، كما بلغ عدد حالات حشو العصب اللبني والدائم 8313 حالة، إضافة إلى متابعة 3306 حالات نساء حوامل، إلى جانب إجراء 558 عملية تقويم أسنان بالجهاز الثابت والمتحرك وعمل 225 طقماً كاملاً وجزئياً (اكريل و معدن)، وإجراء 35802 أشعة داخل وخارج الفم،

وأفادت أنه تم الكشف وفحص أسنان 15831 طالباً وطالبة في مدارس التعليم، وتطبيق مادة الفلورايد والمادة اللاصقة على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس، إضافة الى تنفيذ مبادرة تعاون مع إدارة الطب المنزلي بمستشفيات المنطقة للكشف على أسنان 965 مريضاً في منازلهم.

// انتهى //

14:21ت م

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