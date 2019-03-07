السعودية | “استثمر في السعودية” في أكبر تجمع عالمي للسياحة في برلين

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تشارك الهيئة العامة للاستثمار من خلال جناحها “استثمر في السعودية ” في المعرض العالمي للسياحة الذي تستضيفه العاصمة الألمانية “برلين”، حيث انطلقت فعالياته يوم أمس, وتستمر حتى العاشر من شهر مارس الجاري.

وتأتي مشاركة هيئة الاستثمار في المعرض بهدف فتح قنوات التواصل مع كبار صنّاع السياحة العالمية، وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، عبر جناحها “استثمر في السعودية” ممثلة في قطاع السياحة والترفيه إحدى قطاعاتها ذات الأولوية، التي تقع ضمن استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية 2030، دعماً منها للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة في مجال السياحة والفندقة.

ويشارك في المعرض تحت مظلة “استثمر في السعودية” مشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا، ومدينة المعرفة الاقتصادية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث يعد هذا المعرض واحداً من أكبر المعارض الدولية المختصة في السفر والسياحة في العالم، حيث يبلغ حجم الحركة التجارية فيه نحو 1,7 مليار يورو لجذب الاستثمارات النوعية والمميزة في قطاع السياحة والفندقة، خاصة بالسفر والسياحة.

ويهدف ملتقى السياحة الدولي إلى تمكين الجهات المشاركة من التواصل مع المستثمرين والمشغلين للمنشآت والخدمات السياحية والجهات المطورة للوجهات السياحية، والاطلاع على المشاريع المرتبطة بالسياحة والشركات السياحية، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف شركة متخصصة في تشغيل الفنادق تهدف لعرض وجذب منتجاتها، يمثلون 180 دولة من أنحاء العالم، وأكثر من 160 ألف زائر.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار نظمت مؤخراً منتديين في كل من الهند والصين، وأقامت بمصاحبة المنتديين معرض “استثمر في السعودية” الذي شارك تحت مظلته أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، حيث توجت المشاركتان في كل من الهند والصين بتوقيع 46 اتفاقية، ومنح 8 رخص، ووسط حضور قرابة 1500 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى وصناع القرار من المؤسسات الحكومية.