شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي: جهود المملكة عامل استقرار للمنطقة والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أكدت رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي ميشيل إليو ماري أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - عامل استقرار مهم للمنطقة والعالم نظراً لإسهاماته المتواصلة في مجالات مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي أمس في مقر البرلمان ببروكسل مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وذلك في إطار زيارة للبرلمان.

وجدد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الاجتماع عدد من الموضوعات.