شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 تقاطعات بالدمام .. الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
كشف رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبد الهادى الشمرى ، عن افتتاح ٣ تقاطعات رئيسيه في الدمام، الأحد المقبل.
وقال الشمري أن التقاطعات هى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع شارع علي بن أبي طالب (قرب العثيم مول) ، وكوبري شارع الامير نايف مع علي بن ابي طالب (قرب كلية البنات) ، وكوبري تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع شارع ٢٨ (قرب التميمي - حي الخليج) .
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