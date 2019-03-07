شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 تقاطعات بالدمام .. الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

‏‏ كشف رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبد الهادى الشمرى ، عن افتتاح ٣ تقاطعات رئيسيه في الدمام، الأحد المقبل.

وقال الشمري أن التقاطعات هى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع شارع علي بن أبي طالب (قرب العثيم مول) ، وكوبري شارع الامير نايف مع علي بن ابي طالب (قرب كلية البنات) ، وكوبري تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع شارع ٢٨ (قرب التميمي - حي الخليج) .