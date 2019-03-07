شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء جوي لمصاب قافلة «ركايب» والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّنت القيادة العامة لطيران الأمن أنها فور تلقيها طلب المساندة من قافلة «ركايب» بالربع الخالي، أقلعت وبشكل فوري إحدى طائرات الأمن مرافقةً للقافلة لإسعاف وإخلاء للمصاب، حيث تم إجلاؤه ونقله لمستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني بمحافظة الأحساء.
يذكر أن طائرات الإخلاء الطبي والإسعاف التابعة لطيران الأمن مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، التي من ضمنها نقل وإخلاء المصابين في مختلف مناطق المملكة، وما تتطلبه مثل هذه المهمة من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين، كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن والإخلاء الطبي الأمني.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء جوي لمصاب قافلة «ركايب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.