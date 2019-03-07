شكرا لقرائتكم خبر عن فرضيات على تسلق الجبال لـ«مدني» مكة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تجارب فرضية على تسلق الجبال والسير على الأقدام في الممرات الوعرة. واستهدفت الفرضيات رفع مستوى الأداء والاستعداد لأي طارئ.



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