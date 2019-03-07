الان تتابع تعليم الطائف تودع أول مشرف تربوي على مستوى الإدارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:
ودعت صباح اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة تقنية المعلومات أول مشرف (تربوي ) (حاسب ألي) على مستوى تعليم الطائف، محمد بن عبدالعزيز الغفوري، بعد احالته للتقاعد.
وأمضى الغفوري 31 سنة حافلة بالإنجازات والعطاء شارك فيها في خدمة التعليم في العديد من المواقع التعليمية والتوبوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الطائف تودع أول مشرف تربوي على مستوى الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.