تعليم الطائف تودع أول مشرف تربوي على مستوى الإدارة

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

ودعت صباح اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة تقنية المعلومات أول مشرف (تربوي ) (حاسب ألي) على مستوى تعليم الطائف، محمد بن عبدالعزيز الغفوري، بعد احالته للتقاعد.

وأمضى الغفوري 31 سنة حافلة بالإنجازات والعطاء شارك فيها في خدمة التعليم في العديد من المواقع التعليمية والتوبوية.