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الان تتابع إغلاق 3 مطاعم بسبب مخالفات صحية في “جنوب مكة الفرعية” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
أغلقت بلدية جنوب مكة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، 3 مطاعم، وطبقت عليها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وجاء قرار الإغلاض ضمن الحملات التصحيحية على المطاعم، التي رصدت خلالها البلدية عددا من المخالفات الصحية.
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