إغلاق 3 مطاعم بسبب مخالفات صحية في “جنوب مكة الفرعية”

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

أغلقت بلدية جنوب مكة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، 3 مطاعم، وطبقت عليها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وجاء قرار الإغلاض ضمن الحملات التصحيحية على المطاعم، التي رصدت خلالها البلدية عددا من المخالفات الصحية.