شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة حقوق الإنسان يثمن حرص القيادة على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عبر رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان عن شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على حرصهما الكبير في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما أثنى على دور المرأة العظيم في نهضة المجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور العيبان في ندوة «تمكين المرأة في المملكة» اليوم (الخميس)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق غداً الثامن من مارس.