شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «مدني المدينة» و «أم القرى» لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وقع مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير اللواء عبدالله بن حامد الأحمري أمس (الأربعاء)، مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بإدارة الدراسات والمواصفات، وجامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في مجال التعاون البحثي والاستشاري والتدريبي.

وتشمل الاتفاقية التي جرى توقيعها ضمن أعمال الملتقى الـ 19 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تختتم جلساته بجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم (الخميس)، إجراء البحوث العلمية المتعلقة بخدمات وأعمال الدفاع المدني في موسمي الحج والعمرة بالمدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة» لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خاصة ولقاطني هذه البلاد المباركة عامة.

وأكد الجانبان أهمية الاتفاقية لما لها من أثر إيجابي على خدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام ومسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام.