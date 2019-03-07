ضعف السمع يزيد احتمالية إصابتك بالزهايمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت دراسة تعنى بالأمراض العقلية أن ضعف السمع قد يكون أحد المؤشرات على الإصابة بمرض الزهايمر.
وبحسب موقع Local 12 وجهت الدراسة أبحاثها على الرجال ووجدت أن ضعف السمع قد يكون أحد الدلالات على ضعف كفاءة العمليات العقلية، كعمليات التذكر مرورا بعمليات التفكير والمنطق.
وبينت الدراسة أن ضعف العمليات العقلية قد يزيد من فرص الإصابة بالزهايمر، إذ صرح البروفيسور ميلك هيل أن أحد العوامل التي تمنع الأشخاص من امتلاك أجهزة السمع المساعدة هي الوصمة الاجتماعية المعيبة لها، لكنها بدأت بالزوال أخيرا، إذ أوضح بضرورة إجراء التدابير الاحترازية كافة، والتي من شأنها أن تقلل من فرصة الإصابة به.
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