العثور على سفينة حربية غرقت في الحرب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عثر مجموعة باحثين من أمريكا على سفينة حربية تعود لعصر الإمبراطورية اليابانية في جزيرة سليمان الواقعة في جنوب المحيط الهادي، وذلك بحسب موقع NHK.
وأوضح الموقع أن الباحثين عثروا على السفينة غارقة تحت عمق 1000 قدم في المحيط الهادي أثناء رحلة استكشافية في المحيط، وتعود السفينة للجيش الإمبراطوري الياباني ويرجح أنها غرقت في المحيط خلال الحرب العالمية الثانية.
وتوصل الباحثون إلى معرفة اسم السفينة وتدعى (Hiei) وصنعت في 1914 وخضعت إلى تعديلات مذهلة قبل الهجوم على ميناء بيرل هاربر العسكري.
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