تزايد النساء المعتمدات على دخلهن بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن

ارتفع عدد النساء اللاتي يعتمدن على دخلهن الخاص في المعيشة في ألمانيا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مدينة فيسبادن بمناسبة يوم المرأة العالمي غدا أن نحو 72% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عاما استطعن تدبير غالبية تكاليف معيشتهن عبر دخلهن من العمل في 2017.

وكانت تبلغ النسبة قبل عشرة أعوام 65%.

ورصد المكتب تغيرات ملحوظة في الفئة العمرية بين 55 و64 عاما، حيث اعتمدت 57% من النساء في هذه الفئة العمرية على دخلها الخاص في توفير سبل المعيشة في 2017 وكانت تبلغ النسبة قبل عشرة أعوام 36%.