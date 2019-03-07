الإضراب يعرقل الحركة في أكبر مطارات كينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيروبي

قالت السلطات الكينية إن حركة الطيران سوف تستأنف في أكبر مطار بشرق أفريقيا قريبا، وذلك عقب توقف نتيجة لإضراب العاملين بالمطار.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن إضراب العاملين يرجع إلى احتجاجهم على اتفاق شراكة مقترح بين الخطوط الجوية الكينية الوطنية وهيئة إدارة المطارات.

ونقلت الوكالة عن وزير النقل جيمس ماشاريا للصحفيين في مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة نيروبي «الإضراب الذي دعت له نقابة العاملين في مجال الطيران الكيني غير قانوني»، مشيرا إلى قرار محكمة قضى بوقف الإضراب.

وكانت الخطوط الجوية الكينية طالبت الركاب المسافرين على متن رحلات صباحية، عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعدم التوجه للمطار والانتظار لمزيد من المعلومات.

وقال الأمين العام لنقابة العاملين في مجال الطيران موس نديما إن النقابة تحتج على الشراكة المقترحة بين الخطوط الجوية الكينية وهيئة المطارات الكينية من أجل إدارة مطار جومو كينياتا.