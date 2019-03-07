مشادة مع الحكم توقف مدرب توتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس عقوبة الإيقاف مباراتين على المدير الفني لفريق توتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، بسبب دخوله في مشادة مع حكم عقب مباراة.

كذلك تم تغريم المدرب الأرجنتيني 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) بتهمة السلوك غير اللائق، وذلك بعد دخوله في مشادة مع الحكم مايك دين عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام بيرنلي 1 - 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير الماضي.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان أنه فرض العقوبة نتيجة لأسلوب بوتشيتينو وسلوكه خلال وجوده بالملعب، وكذلك عند ممر خروج اللاعبين.

وسيغيب بوتشيتينو بذلك عن قيادة الفريق من الملعب في مباراتيه المقبلتين أمام ساوثهامبتون وليفربول المقررتين السبت المقبل و31 مارس، على الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري، وقد حسم أمس الأول تأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني.