الدوسري يواجه تحدي بطولة العالم للراليات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك سائق فريق «إي دي السعودي للسباقات» عيسى الدوسري اليوم في منافسات رالي باها دبي الصحراوي، والذي يمثل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية «باها»، ويستمر حتى السبت المقبل، ويمتد لمسافة 607 كلم.

ويشارك الدوسري مع ملاحه الإماراتي علي حسن عبيد على متن سيارته نافارا بيك أب في فئة «تي1»، والتي تأتي من إعداد فريق ريد لايند الجنوب أفريقي.