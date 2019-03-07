بطل كأس ولي العهد في ضيافة أمير الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، حسن بن عيسى البوعينين بمناسبة حصول الجواد «النشاص» على كأس ولي العهد، وذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بديوان الإمارة مالك الجواد والفارس، يرافقه مدير عام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل راشد القحطاني.

وثمن أمير المنطقة هذا الإنجاز، وحثهم على بذل المزيد للمحافظة على المراكز المتقدمة.

من جانبه قدم البوعينين الشكر لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لرياضة الفروسية، مبينا أن ما وجده من اهتمام منه سيكون مشجعا له في عمله بالميدان ودافعا لملاك الجياد للمنافسة على مثل هذه البطولة.