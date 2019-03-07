الكويت تلغي ملصق إقامة الوافدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلغاء العمل بملصق الإقامة في جواز السفر الخاص بالوافدين والاكتفاء بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، والتي تعتبر بمنزلة إثبات إقامة الأجنبي بالدولة، وذلك اعتبارا من 10 مارس الحالي.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس لن يتم السماح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول، وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول.
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