السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة بدأت أمس بالقاهرة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية رقم 151، وذلك برئاسة وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط ووزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.



كانت هذه تفاصيل خبر الصومال تترأس اجتماع وزراء خارجية العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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