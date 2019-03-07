السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ورشة عمل بعنوان "الشراكة بين وزارة العدل ومنظومة التجارة والاستثمار"، وذلك في مركز التدريب العدلي، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم التجارية والمتخصصين في وزارة العدل، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للأنظمة واللوائح عبد العزيز الدحيم وممثلي منظومة التجارة والاستثمار.
وناقشت الورشة أسباب تدفق بعض القضايا ذات الصلة بالأنظمة التجارية والحلول المقترحة لمعالجتها عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي تحد من أسباب نشوء المنازعات.
كما ناقشت آليات تفعيل دور الخبرة الهندسية والمحاسبية في القضاء التجاري، ورفع مستوى الجودة في تقارير الخبرة، وتوسيع شريحة الخبراء الذي يقبلون العمل في المحاسبة القضائية.
وبحث المجتمعون التعاون المشترك في مجالي رفع الوعي والتدريب والتسوية، وعقد برامج تدريبية للإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات عن الأنظمة التجارية الرئيسية مثل الشركات والوكالات.
وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، بين الوزارتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارتا العدل و التجارة والاستثمار تناقشان الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.