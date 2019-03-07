دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «أخرس» يشغل وظيفة «مؤذن» بأحد مساجد مصر

كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن «أخرس» بأحد وزارة الأوقاف.

وأشار الدكتور سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر إلى وجود «مؤذن أبكم يعمل بأحد مساجد وزارة الأوقاف»، رافضًا الكشف عن هويته أو مكان عمله.

وأكد نعمان أن «الرشوة والمحسوبية هي من مكنت المؤذن من الحصول على عمل رسمي غير مشروع له».

وخلال لقاء تلفزيوني على فضائية «أون إي»، أوضح نعمان أن «هذا المؤذن موجود بالدليل والمسندات في وزارة الأوقاف».

جاء ذلك خلال تعليق نعمان على مشروع الأذان الموحد الذي تحاول وزارة الأوقاف تطبيقه في مساجد مصر، وهو المشروع الذي يواجه اعتراضات بسبب اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات.

وكان وزير الأوقاف المصري، الدكتور مختار جمعة، قد قال إن الوزارة تعمل على إنجاح تجربة الأذان الموحد، كاشفًا عن التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات لتنفيذ التجربة.