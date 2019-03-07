، "الفيفا" يحدد دولتين خليجيتين للمشاركة في "استضافة "مونديال قطر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع تصاعد الحديث عن عدم قدرة الدوحة على استضافة البطولة وحدها

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إشراك دولتين في تنظيم مونديال 2022، مع تصاعد الحديث عن عدم قدرة قطر على استضافة البطولة وحدها.

ووفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، تُساور الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكوك بشأن قدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم؛ لا سيما في ظل مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، للدوحة؛ بسبب دعمها للإرهاب.

وفيما يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم مساعيه لمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 في كأس العالم 2022؛ يترجح أن تشارك الكويت وعمان في استضافة المونديال إلى جانب قطر.

ووفق "سكاي نيوز" كشف مصدر مطلع على النقاشات الجارية حاليًا بهذا الخصوص، أن الكويت وعمان مرشحتان للمشاركة في استضافة مونديال 2022؛ واصفًا المحادثات في هذا الصدد بأنها "سرية".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قد زار الكويت الشهر الماضي وسلطنة عمان قبل أربعة أيام، بعد أن تأكد -على ما يبدو- أن ملاعب قطر الثمانية لن تستوعب إضافة 16 فريقًا للمسابقة.

وأعلن "إنفانتينو" عن رغبته في توسيع مشاركة الفِرَق في بطولة كأس العالم 2022، لأول مرة في أبريل الماضي؛ على الرغم من أن المنشآت الرياضية القطرية لن تستطع التعامل مع بطولة بهذا العدد من الفِرَق.

وأعلن "الفيفا" موافقته على مبدأ توسيع مشاركة المنتخبات في كأس العالم؛ لتصبح 48 فريقًا في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ لكن إنفانتينو لا يزال يدرس تطبيق هذا المبدأ في مونديال قطر.

وتمتلك الكويت ملعب جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، كما أنها تعكف حاليًا على بناء ملعبين آخرين، ولدى عمان ملعب يتسع لـ34 ألف مشجع.