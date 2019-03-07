، "تعليم الأفلاج" يوقّع عقد نظافة وصيانة للمدارس بـ13 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل تشغيل جميع الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة

وقّعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، اليوم، عقد نظافة وصيانة للمباني التعليمية "المدارس" بقيمة قُدّرت بنحو "13 مليون" ريال.

وقام مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة قبل ظهر اليوم الخميس بمكتبه بالإدارة، وبحضور مدير إدارة شؤون المباني، بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية يشمل صيانة ونظافة كافة مدارس المحافظة.

من جهته، ذكر مدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب أن العقد الذي تم توقيعه اليوم مع أحد الشركات وبلغت قيمته قرابة 13 مليون ريال، يشمل نظافة وصيانة وتشغيل جميع الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة لجميع مدارس المحافظة.