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وقّعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، اليوم، عقد نظافة وصيانة للمباني التعليمية "المدارس" بقيمة قُدّرت بنحو "13 مليون" ريال.
وقام مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة قبل ظهر اليوم الخميس بمكتبه بالإدارة، وبحضور مدير إدارة شؤون المباني، بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية يشمل صيانة ونظافة كافة مدارس المحافظة.
من جهته، ذكر مدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب أن العقد الذي تم توقيعه اليوم مع أحد الشركات وبلغت قيمته قرابة 13 مليون ريال، يشمل نظافة وصيانة وتشغيل جميع الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة لجميع مدارس المحافظة.
"تعليم الأفلاج" يوقّع عقد نظافة وصيانة للمدارس بـ13 مليون ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
وقّعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، اليوم، عقد نظافة وصيانة للمباني التعليمية "المدارس" بقيمة قُدّرت بنحو "13 مليون" ريال.
وقام مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة قبل ظهر اليوم الخميس بمكتبه بالإدارة، وبحضور مدير إدارة شؤون المباني، بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية يشمل صيانة ونظافة كافة مدارس المحافظة.
من جهته، ذكر مدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب أن العقد الذي تم توقيعه اليوم مع أحد الشركات وبلغت قيمته قرابة 13 مليون ريال، يشمل نظافة وصيانة وتشغيل جميع الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة لجميع مدارس المحافظة.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
12:49 PM
يشمل تشغيل جميع الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة
وقّعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، اليوم، عقد نظافة وصيانة للمباني التعليمية "المدارس" بقيمة قُدّرت بنحو "13 مليون" ريال.
وقام مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة قبل ظهر اليوم الخميس بمكتبه بالإدارة، وبحضور مدير إدارة شؤون المباني، بتوقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية يشمل صيانة ونظافة كافة مدارس المحافظة.
من جهته، ذكر مدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب أن العقد الذي تم توقيعه اليوم مع أحد الشركات وبلغت قيمته قرابة 13 مليون ريال، يشمل نظافة وصيانة وتشغيل جميع الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة لجميع مدارس المحافظة.
، "تعليم الأفلاج" يوقّع عقد نظافة وصيانة للمدارس بـ13 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365
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