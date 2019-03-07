، برعاية وزير الداخلية.. مؤتمر لبحث أحدث التقنيات في السلامة المرورية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يناقش دور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية

كشفت مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في "نجم"، مها الشنيفي، أنه من المقرر إقامة مؤتمر للسلامة المرورية خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري، حيث سيعقد برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية.

وأكدت "الشنيفي" ضرورة الاهتمام بمؤتمر السلامة المرورية نظرًا لما يمثله من أهمية في تعميم ثقافة السلامة المرورية، والتركيز على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وتطبيقها بما ينسجم ومستهدفات رؤية 2030 في توفير أفضل السبل لقيادة آمنة بأقل نسبة حوادث.

وسيناقش المؤتمر مواضيع تعكس أحدث التقنيات والأساليب المعتمدة في تحقيق السلامة المرورية.

وأوضحت "الشنيفي" أن المؤتمر سيناقش سلسلة من المحاور عبر نخبة من المتحدثين والمتخصصين من المملكة والخارج، ومن أبرز المحاور التي سيتم استعراضها "التقنيات الحديثة في عمليات الضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية، استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري، دور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية، تعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية، نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية".

وتأتي هذا الفعاليات والأنشطة الداعمة للتوعية بالسلامة المرورية والتقيد بالأنظمة والمساهمة في خفض عدد الحوادث، إلى جانب ما توفره من فرص لتبادل الخبرات على الصعيدين المحلي والعالمي.