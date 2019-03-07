، "صحة جازان": خدمنا أكثر من مليون و800 ألف مراجع خلال 2018م ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت عبر إحصائية: أجرينا 24 ألفًا واستقبلت عيادات السكري 39146 زيارة

قالت "صحة جازان": إن عدد مراجعي أقسام الطوارئ بمستشفيات منطقة جازان، بلغ 1812520 مراجعًا، واستقبلت أقسام الولادة 21447 بالقطاع الحكومي، و7783 بالقطاع الأهلي، وتم تنويم ما يقارب 65473 مريضًا ومريضة؛ وذلك خلال العام 2018م.

وقالت "الصحة" في إحصائية نشرتها: إن مراكز وعيادات السكري استقبلت 39146 زيارة؛ بينما استقبلت عيادات المستشفيات 930557 مراجعًا ومراجعة، وتم إجراء ما يقارب ٢٤ ألف عملية جراحية، كما تم عمل 617152 إجراءً إشعاعيًّا، و6882370 تحليلًا مخبريًّا، وبلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية للأمراض المزمنة ما يقارب ٥٠٩٧٤٧ مراجعًا ومراجعة، وبلغت جلسات التأهيل الطبي 232237 جلسة، كما تم تحويل 4333 مريضًا عن طريق الهيئة الطبية إلى مستشفيات داخل وخارج المملكة من إجمالي عدد مراجعي طوارئ مستشفيات المنطقة البالغ عددهم 1812520.