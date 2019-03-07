، مصر.. تبادل إطلاق نار بين الأمن ومجموعة من الإرهابيين ،

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أفاد التلفزيون المصري، الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية ومجموعة من المتشددين على الطريق الدائري غربي العاصمة المصرية، القاهرة.
ونقل التلفزيون عن مصادر أمنية قولها: إن تبادل إطلاق النار على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن إصابة ضابط ومقتل عدد من الإرهابيين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن مصدرًا أمنيًّا أفاد بأن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.
مصر.. تبادل إطلاق نار بين الأمن ومجموعة من الإرهابيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
أفاد التلفزيون المصري، الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية ومجموعة من المتشددين على الطريق الدائري غربي العاصمة المصرية، القاهرة.
ونقل التلفزيون عن مصادر أمنية قولها: إن تبادل إطلاق النار على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن إصابة ضابط ومقتل عدد من الإرهابيين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن مصدرًا أمنيًّا أفاد بأن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
12:30 PM
بعد محاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بمحيط مسجد الاستقامة
أفاد التلفزيون المصري، الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية ومجموعة من المتشددين على الطريق الدائري غربي العاصمة المصرية، القاهرة.
ونقل التلفزيون عن مصادر أمنية قولها: إن تبادل إطلاق النار على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن إصابة ضابط ومقتل عدد من الإرهابيين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن مصدرًا أمنيًّا أفاد بأن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.
، مصر.. تبادل إطلاق نار بين الأمن ومجموعة من الإرهابيين ،
المصدر : الخليج 365
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