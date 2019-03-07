، مصر.. تبادل إطلاق نار بين الأمن ومجموعة من الإرهابيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد محاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بمحيط مسجد الاستقامة

أفاد التلفزيون المصري، الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية ومجموعة من المتشددين على الطريق الدائري غربي العاصمة المصرية، القاهرة.

ونقل التلفزيون عن مصادر أمنية قولها: إن تبادل إطلاق النار على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن إصابة ضابط ومقتل عدد من الإرهابيين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن مصدرًا أمنيًّا أفاد بأن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.