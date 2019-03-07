، بمشاركة الهواة والمحترفين.. بطولة الفرسان لقفز الحواجز تنطلق في 20 مارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية

تنظم مدرسة الفروسية الدولية بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية، كأول بطولة من نوعها بالمملكة.

وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف بن يعقوب البيتوني، أن البطولة التي تستضيفها المدرسة وتجري منافساتها لمدة أربعة أيام؛ ستكون الأولى من نوعها في إقامة منافسة رياضية فريدة ومتميزة يتم من خلالها تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسان المملكة المحترفين وما يتمتعون به من مهارة عالية، وتعد فخر الرياضة السعودية ومحل اهتمام المجتمع السعودي المحب للرياضة العربية الأصيلة.

وأكد "البيتوني" أن مدرسة الفروسية الدولية أتمت جاهزيتها لاستضافة البطولة، وستقدم مجموعة من الجوائز والمحفزات التي وفّرتها المدرسة لهذا العام؛ مثمنًا الدعم الذي تلقاه البطولة من الشركات الراعية لهذا الحدث، والتي تعمل معها إدارة المدرسة على تقديم جوائز قيمة للفرسان المشاركين والجماهير الحضور.