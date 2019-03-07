، بمشاركة الهواة والمحترفين.. بطولة الفرسان لقفز الحواجز تنطلق في 20 مارس ،

- 1/2
- 2/2
تنظم مدرسة الفروسية الدولية بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية، كأول بطولة من نوعها بالمملكة.
وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف بن يعقوب البيتوني، أن البطولة التي تستضيفها المدرسة وتجري منافساتها لمدة أربعة أيام؛ ستكون الأولى من نوعها في إقامة منافسة رياضية فريدة ومتميزة يتم من خلالها تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسان المملكة المحترفين وما يتمتعون به من مهارة عالية، وتعد فخر الرياضة السعودية ومحل اهتمام المجتمع السعودي المحب للرياضة العربية الأصيلة.
وأكد "البيتوني" أن مدرسة الفروسية الدولية أتمت جاهزيتها لاستضافة البطولة، وستقدم مجموعة من الجوائز والمحفزات التي وفّرتها المدرسة لهذا العام؛ مثمنًا الدعم الذي تلقاه البطولة من الشركات الراعية لهذا الحدث، والتي تعمل معها إدارة المدرسة على تقديم جوائز قيمة للفرسان المشاركين والجماهير الحضور.
بمشاركة الهواة والمحترفين.. بطولة الفرسان لقفز الحواجز تنطلق في 20 مارسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
تنظم مدرسة الفروسية الدولية بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية، كأول بطولة من نوعها بالمملكة.
وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف بن يعقوب البيتوني، أن البطولة التي تستضيفها المدرسة وتجري منافساتها لمدة أربعة أيام؛ ستكون الأولى من نوعها في إقامة منافسة رياضية فريدة ومتميزة يتم من خلالها تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسان المملكة المحترفين وما يتمتعون به من مهارة عالية، وتعد فخر الرياضة السعودية ومحل اهتمام المجتمع السعودي المحب للرياضة العربية الأصيلة.
وأكد "البيتوني" أن مدرسة الفروسية الدولية أتمت جاهزيتها لاستضافة البطولة، وستقدم مجموعة من الجوائز والمحفزات التي وفّرتها المدرسة لهذا العام؛ مثمنًا الدعم الذي تلقاه البطولة من الشركات الراعية لهذا الحدث، والتي تعمل معها إدارة المدرسة على تقديم جوائز قيمة للفرسان المشاركين والجماهير الحضور.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
12:31 PM
تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية
تنظم مدرسة الفروسية الدولية بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية، كأول بطولة من نوعها بالمملكة.
وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف بن يعقوب البيتوني، أن البطولة التي تستضيفها المدرسة وتجري منافساتها لمدة أربعة أيام؛ ستكون الأولى من نوعها في إقامة منافسة رياضية فريدة ومتميزة يتم من خلالها تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسان المملكة المحترفين وما يتمتعون به من مهارة عالية، وتعد فخر الرياضة السعودية ومحل اهتمام المجتمع السعودي المحب للرياضة العربية الأصيلة.
وأكد "البيتوني" أن مدرسة الفروسية الدولية أتمت جاهزيتها لاستضافة البطولة، وستقدم مجموعة من الجوائز والمحفزات التي وفّرتها المدرسة لهذا العام؛ مثمنًا الدعم الذي تلقاه البطولة من الشركات الراعية لهذا الحدث، والتي تعمل معها إدارة المدرسة على تقديم جوائز قيمة للفرسان المشاركين والجماهير الحضور.
، بمشاركة الهواة والمحترفين.. بطولة الفرسان لقفز الحواجز تنطلق في 20 مارس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة الهواة والمحترفين.. بطولة الفرسان لقفز الحواجز تنطلق في 20 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.