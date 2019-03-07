“المسند” عن طقس الخميس: استقرار جوي عام.. والغبار حاضر

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، حالة استقرار جوي تسود أجواء المملكة. وقال اليوم عبر حسابه في “تويتر”: استقرار جوي عام، والرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة في الحدود الشمالية؛ بينما تكون شمالية نشطة في الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، أن تتأثر منطقتا المدينة المنورة ومكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل والصباح الباكر، كما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وسماء غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة.