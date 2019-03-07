صورة تاريخية للملك عبدالعزيز وهو يزور مطار جدة قبل نحو 90 عاماً

وثّقت صورة تاريخية زيارة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- لمطار جدة، وذلك قبل 91 عاماً، وهو المطار الذي حمل اسمه.

وأظهرت الصورة التاريخية التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز وتعود لعام 1349 هـ، الملك المؤسس وهو يتجول في ساحة المطار وبرفقته عدد من الأشخاص.