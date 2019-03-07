أعلنت سفارة المملكة لدى البحرين أن الأشخاص الأربعة الذين توفى اثنان منهم وأصـيب الآخران في حـادث جسر الملك فهد أمس (الأربعاء)؛ جراء تصادم مركبة وشاحنة واشتعال النيران فيهما، هم مواطنون سعوديون.
وأوضحت السفارة في بيان لها أمس، أنها تلقت اتصالاً يفيد بوقوع الحـادث في الجانب البحريني، وأنها ما زالت تتابع مع الجهات المختصة بالبحرين الحالة الصحية للمصـابين في الحادث، مقدمة التعازي لذوي المتوفين. يذكر أن جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، قد شهد حـادث تصادم بين شاحنة ومركبة من نوع “تشارجر” على الجانب البحريني، ما أدى لاشتعال النيران، ونتج عنه وفاة شخصين وإصـابة اثنين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من السفارة السعودية بالبحرين بشأن هوية المتوفين والمصابين بحـادث الجسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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