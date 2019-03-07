«الحربي» يوضح طبيعة الحالة المناخية في الربيع وشعبان ورمضان

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الجمعة، هطول أمطار أعلى من المعدل العام خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين.

وقال الراصد الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه وفقًا لتوقعات المركز الأوروبي، فإن معدل الهطول المطري في شهري أبريل ومايو المقبلين سيكون أعلى من المعدلات المعتادة.

وأوضح أن معدل الهطول المطري في شهر مارس الجاري أقل من المعدلات العامة. ويُستدَل بهذا التوقع على موسم ربيع ماطر جيد خلال شهري شعبان ورمضان.

وأضاف الراصد الجوي أنه متوقعٌ استمرار الأجواء الباردة خلال الأيام القادمة، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة مع دخول فصل الربيع.

وأشار إلى أنه من منتصف الأسبوع القادم، هناك تذبذب في درجات الحرارة بين صعود وانخفاض، لكن الحرارة عمومًا تأخذ في الارتفاع التدريجي خلال الفترة القادمة، خاصةً بعد 21 مارس الجاري بدخول فصل الربيع.

وتابع الراصد الحربي أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لشهر مارس الجاري، على أغلب مناطق المملكة، خاصةً منطقة المدينة المنورة.

وقال: «هذا أمر ملاحظ، عادةً مع دخول شهر مارس؛ حين تكون درجات الحرارة في الثلاثينيات مئوية خلال فترة النهار. أما الآن فدون الـ30 درجة مئوية».

في السياق ذاته، توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، استقرارًا نسبيًّا في الرياح مع تراجع الكتلة الجوية نحو الشمال وانحصار نشاطها على المنطقة الشرقية.

وأوضح (عبر حسابه بتويتر) أن أجواء المملكة تعيش تقلبات جوية متلاحقة، خاصةً مع عنصرَي الحرارة والرياح.

وأشار الخبير «كراني» إلى أن «الفترة الانتقالية تمتاز بتقلبات تأخذنا إلى فصل الربيع الذي يأتي في 21 مارس الجاري».

وتابع: «الكتلة تراجعت ليلة الخميس نحو الشمال وتتعمق فجر اليوم الخميس حتى منتصف غد الجمعة، ثم تنسحب مساء الجمعة نحو الشمال وينحصر نشاطها على الشرقية مع استقرار نسبي في الرياح».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الخميس- تأثُّر منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل والصباح الباكر.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مع سماء غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.