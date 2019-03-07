السعودية اليوم / مياه نجران تبدأ تشغيل جلب المياه بمحافظة يدمة



نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران اليوم، بدء تشغيل جلب المياه بمحافظة يدمة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بنجران محمد بن حسين آل دويس أن مشروع جلب المياه لمحافظة يدمة من حقل الآبار بظلماء مرورًا بمراكز الخالدة وسلطانة والمحمدية وثجر، وذلك عن طريق خطوط أنابيب المياه، مشيراً إلى أن المشروع يحتوي على 6 محطات ضخ و 6 مجمعات مياه في مراكز سلطانة والخالدة والمحمدية وثجر ولجام وحمى، وتحوي كلاً منها على مباني للخدمات وخزانات للمياه ومحطات للأشياب، مشيراً إلى أن المشروع سيلبي حاجة المواطن والمقيم في المحافظة.

ورفع آل دويس شكره لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه على متابعتهما وتوجيهاتهما الدائمة، وما يولونه من رعاية واهتمام بالمشروعات التي تنفذ في المنطقة.

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12:08ت م

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