السعودية اليوم / "لجنة أصدقاء المرضى" تقدم عدداً من البرامج التثقيفية في مهرجان ألوان الربيع الثالث بعنيزة



عنيزة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

يقدم ركن "لجنة أصدقاء المرضى" في مهرجان ألوان الربيع الثالث بمحافظة عنيزة والمقام حالياً في منتزه الملك عبدالعزيز بالمحافظة، يومياً عدداً من البرامج التثقيفية لزوار المهرجان.

وأوضح أمين اللجنة باسل أبا الخيل أن الركن يهدف إلى نشر الوعي الصحي السليم حيث تم وضع خطة عمل لتقديم مادة يومية تتحدث عن موضوع صحي محدد يقدمها فريق مختص، مشيراً إلى إننا نظمنا عدداً من الندوات منها ندوة "الصرع والتشنجات" و "والقولون العصبي" و "حب الشباب"، إضافة إلى "إصابات المنازل" و "الحقن التجميلية" و "التغذية الصحية"، حيث وجدت تلك الندوات إقبالاً كبيراً من الزوار.

وبين أبا الخيل أن الركن يقدم استشارات وخدمات طبية مجانية مثل الكشف على الضغط والسكر والطول والوزن، إضافة إلى طرح الأفكار التفاعلية وتقديم الحقائب الإسعافية والتعريف بأهداف اللجنة وخدماتها ودورها المجتمعي والإنساني.

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11:55ت م

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