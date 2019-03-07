السعودية اليوم / أمانة عسير تنفذ مشروعات في " الصبيخة" بتكلفة تجاوزت ٤٦ مليون ريال



أبها 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

أنهت بلدية "الصبيخة" التابعة لأمانة منطقة عسير عدد من المشروعات التنموية التي تخدم أهالي مركز" الصبيخة" والقرى المجاورة له، وذلك بتكلفة تجاوزت 46 مليون ريال.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه المشروعات شملت سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع المركز وإنشاء مبانٍ ومرافق عامة وإنشاء ساحات وملاعب وحدائق وممرات للمشاة وساحة احتفالات وتطوير للطرق والميادين وتسوية عدد من المخططات.

وأشار الحميدي إلى أن بلدية "الصبيخة" تواصل اعمالها في تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز قيمتها العشرين مليون ريال وجاري العمل على تنفيذها وفق الجدول الزمني لها خلال العام الجاري.

وأكد الحميدي أن أمانة منطقة عسير و بلدياتها تبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها في الإطار التعاقدي من حيث المدة والتكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال.

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11:48ت م

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