

المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نيابة عن معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, وقع مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير اللواء عبدالله بن حامد الأحمري أمس, مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بإدارة الدراسات والمواصفات, وجامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في مجال التعاون البحثي والاستشاري والتدريبي.

وتشمل الاتفاقية التي جرى توقيعها ضمن أعمال الملتقى الـ 19 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تختتم جلساته بجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, إجراء البحوث العلمية المتعلقة بخدمات وأعمال الدفاع المدني في موسمي الحج والعمرة بالمدينتين المقدستين "مكة المكرمة والمدينة المنورة" لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خاصة ولقاطني هذه البلاد المباركة عامة.

وأكد الجانبان أهمية الاتفاقية لما لها من أثر إيجابي على خدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام ومسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام.

// انتهى //

11:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين "مدني المدينة" و "جامعة أم القرى" لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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