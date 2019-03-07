السعودية اليوم / مستشفى الملك فيصل بمكة يفعّل "اليوم العالمي للسرطان" لعام 2019



مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

‫دشن مدير مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن معتوق خان اليوم, فعاليات اليوم العالمي للسرطان لعام 2019م تحت عنوان "أنا سأفعل", بمشاركة مجتمعية من الجمعية

‫وتجول الدكتور أحمد خان والزوار في أركان المعرض التوعوي المعد لهذه المناسبة واستمع لشرح عن محتوياته التي تطرقت إلى التعريف بمرض السرطان، وأسبابه، وأهم الأعراض، والتشخيص، والعلاج، وطرق الوقاية، والغذاء ونوعيته, إضافة إلى ما تقدمه الجمعيات الخيرية من دعم وخدمات لمرضى السرطان, كما احتوى المعرض على مطويات ومواد تثقيفية وهدايا للزوار.

وأكد مدير مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة الدكتور أحمد خان أن الهدف من إقامة هذه الفعالية هو توعية أفراد المجتمع عن مخاطر مرض السرطان وكيفية الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، وكيفية العلاج، ومعرفة المزيد عن السرطان.

وفي ختام تصريحه أعرب الدكتور خان عن شكره للمشاركين في اليوم العالمي للسرطان، حيث قدم لهم شهادات الشكر والتقدير على التنظيم المميز للمعرض التوعوي الذي قدم الكثير من الرسائل والموضوعات التثقيفية بما يحقق الهدف الإيجابي من إقامة هذه الفعالية.

// انتهى //

11:46ت م

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مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس‫دشن مدير مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن معتوق خان اليوم, فعاليات اليوم العالمي للسرطان لعام 2019م تحت عنوان "أنا سأفعل", بمشاركة مجتمعية من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، وجمعية ساند لرعاية مرضى السرطان الأطفال وفريق قناديل الحجاز، وذلك بمقر المستشفى بالعاصمة المقدسة.‫وتجول الدكتور أحمد خان والزوار في أركان المعرض التوعوي المعد لهذه المناسبة واستمع لشرح عن محتوياته التي تطرقت إلى التعريف بمرض السرطان، وأسبابه، وأهم الأعراض، والتشخيص، والعلاج، وطرق الوقاية، والغذاء ونوعيته, إضافة إلى ما تقدمه الجمعيات الخيرية من دعم وخدمات لمرضى السرطان, كما احتوى المعرض على مطويات ومواد تثقيفية وهدايا للزوار.وأكد مدير مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة الدكتور أحمد خان أن الهدف من إقامة هذه الفعالية هو توعية أفراد المجتمع عن مخاطر مرض السرطان وكيفية الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، وكيفية العلاج، ومعرفة المزيد عن السرطان.وفي ختام تصريحه أعرب الدكتور خان عن شكره للمشاركين في اليوم العالمي للسرطان، حيث قدم لهم شهادات الشكر والتقدير على التنظيم المميز للمعرض التوعوي الذي قدم الكثير من الرسائل والموضوعات التثقيفية بما يحقق الهدف الإيجابي من إقامة هذه الفعالية.// انتهى //11:46ت م0049

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