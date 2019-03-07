السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم ملتقى "الرياضيات2"



صبيا 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا أمس، ملتقى ومعرض الرياضيات الثاني، بحضور نخبة من المختصين والأكاديميين والمشرفين التربويين.

وتجول مدير التعليم ضيف الله الحازمي والضيوف، في المعرض الإلكتروني الذي اشتمل على عدد من التطبيقات التعليمية في مجال الدراسات

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم.

ثم ألقى مدير تعليم صبيا كلمة رحب فيها بضيوف الملتقى، مبرزاً أهمية تعلم وتعليم الرياضيات، والعمل على تحسين مستوى الطلاب والمعلمين, للوصول لمصاف الأمم المتقدمة في هذا المجال.

بعد ذلك انطلقت جلسات الملتقى بأوراق عمل منها ورقة بعنوان "عوامل الحسم المؤثرة في التحصيل الدراسي" للدكتور حامد المغذوي من تعليم المدينة المنورة، والورقة الثانية كانت بعنوان "العلاقة بين معرفة المعلم الرياضية وممارساته التدريسية" للدكتور فهد موكلي، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان "معايير الممارسات التدريسية العلمية في مادة الرياضيات" لندى الشافعي، إضافة إلى العديد من أوراق العمل التي أثرت جلسات الملتقى.

وفي ختام الملتقى كرم مدير تعليم صبيا المشاركين والضيوف الذين أشادوا بجودة التنظيم واختيار أوراق العمل التي أسهمت في إثراء ونجاح الملتقى.

// انتهى //

11:36ت م

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صبيا 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنظمت إدارة تعليم صبيا أمس، ملتقى ومعرض الرياضيات الثاني، بحضور نخبة من المختصين والأكاديميين والمشرفين التربويين.وتجول مدير التعليم ضيف الله الحازمي والضيوف، في المعرض الإلكتروني الذي اشتمل على عدد من التطبيقات التعليمية في مجال الدراسات الرياضية ، والأفلام التعليمية، وتجارب وممارسات من الملتقى الأول للرياضيات.عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم.ثم ألقى مدير تعليم صبيا كلمة رحب فيها بضيوف الملتقى، مبرزاً أهمية تعلم وتعليم الرياضيات، والعمل على تحسين مستوى الطلاب والمعلمين, للوصول لمصاف الأمم المتقدمة في هذا المجال.بعد ذلك انطلقت جلسات الملتقى بأوراق عمل منها ورقة بعنوان "عوامل الحسم المؤثرة في التحصيل الدراسي" للدكتور حامد المغذوي من تعليم المدينة المنورة، والورقة الثانية كانت بعنوان "العلاقة بين معرفة المعلم الرياضية وممارساته التدريسية" للدكتور فهد موكلي، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان "معايير الممارسات التدريسية العلمية في مادة الرياضيات" لندى الشافعي، إضافة إلى العديد من أوراق العمل التي أثرت جلسات الملتقى.وفي ختام الملتقى كرم مدير تعليم صبيا المشاركين والضيوف الذين أشادوا بجودة التنظيم واختيار أوراق العمل التي أسهمت في إثراء ونجاح الملتقى.// انتهى //11:36ت م0045

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