السعودية اليوم / إغلاق 4 مجمعات طبية مخالفة بعسير



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نفذت "صحة عسير" عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالإغلاق لـ 3 مجمعات طبية عامة ولـمجمع طبي متخصص، وإغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت، وذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة من أبرزها عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى ونظام التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن ونقص بالكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات، حيث تم الإغلاق تحفظيًا حتى تُتَلافى جميع الملاحظات.

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11:34ت م

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