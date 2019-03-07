السعودية اليوم / الجمعية السعودية للجودة تنظم دورة "ISO" بغرفة مكة



مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نظمت الجمعية

وقدم الدورة عضو الجمعية المستشار الدكتور هاني بن حسن فتياني متناولا أهم محاور الدورة في مواجهة التحديات الإدارية وسبل تذليلها ورفع كفاءة منسوبي القطاعات وفق معايير الجودة.

وأوضح رئيس الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد بن أحمد الأكوع بأن الدورة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والحث على تطبيق معاييرها لتمكينها في القطاعات الحكومية والأهلية سعيا لخدمة المجتمع وتحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030 واستجابة لتوجيهات خادم الحرمين بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا في خدماتها وإنتاجها، لافتا إلى هذا البرنامج يستهدف نشر الجودة بين فئات المجتمع بقلب الهرم لتمكينها في أهم فئاته التي لا تستطيع عادة تحمل قيمة دورات الجودة الألفية فقدمتها الجمعية لهم بكوادر وكفاءات عليا من أساتذة الجامعات السعودية تطوعا و قياما بحق المجتمع وتحقيقا لتطلعاته وتمكين الجودة في أكبر شرائحه لتوطينها علما وعملا وأسلوبا للحياة.

حضر الدورات عدد من القطاعات الحكومية والأهلية المهتمة بتطوير خدماتها ورفع كوادر منسوبيها من إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة وعمد الأحياء ومركز العمليات الموحد ومركز فقيه للجودة والتميز وأعضاء وعضوات الجمعية وأعضاء غرفة مكة.

// انتهى //

11:30ت م

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مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للجودة أمس, دورة الجودة "2015-90001 ISO" وإدارة المخاطر في القطاع الحكومي ضمن برنامجها الوطني المجاني لتأهيل المجتمع في مجالها، وذلك بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.وقدم الدورة عضو الجمعية المستشار الدكتور هاني بن حسن فتياني متناولا أهم محاور الدورة في مواجهة التحديات الإدارية وسبل تذليلها ورفع كفاءة منسوبي القطاعات وفق معايير الجودة.وأوضح رئيس الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد بن أحمد الأكوع بأن الدورة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والحث على تطبيق معاييرها لتمكينها في القطاعات الحكومية والأهلية سعيا لخدمة المجتمع وتحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030 واستجابة لتوجيهات خادم الحرمين بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا في خدماتها وإنتاجها، لافتا إلى هذا البرنامج يستهدف نشر الجودة بين فئات المجتمع بقلب الهرم لتمكينها في أهم فئاته التي لا تستطيع عادة تحمل قيمة دورات الجودة الألفية فقدمتها الجمعية لهم بكوادر وكفاءات عليا من أساتذة الجامعات السعودية تطوعا و قياما بحق المجتمع وتحقيقا لتطلعاته وتمكين الجودة في أكبر شرائحه لتوطينها علما وعملا وأسلوبا للحياة.حضر الدورات عدد من القطاعات الحكومية والأهلية المهتمة بتطوير خدماتها ورفع كوادر منسوبيها من إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة وعمد الأحياء ومركز العمليات الموحد ومركز فقيه للجودة والتميز وأعضاء وعضوات الجمعية وأعضاء غرفة مكة.// انتهى //11:30ت م0041

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