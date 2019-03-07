انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إخفاقها سابقاً.. السعودية تعلن موعداً جديداً لطرح أرامكو للاكتتاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 11:39 صباحاً - أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، مساء الأربعاء، أنَّ طرح عملاق النفط "أرامكو" وشركاتها للاكتتاب سيتم خلال عامين، وذلك في فشل جديد لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان.

و"الاكتتاب" أن توزع الشركة، أول مرة، أسهمها في البورصة، وهو ما يسمح للمُساهمين باكتساب أجزاء كبيرة منها.

وكانت الشركة قد فشلت في طرح الاكتتاب بأغسطس 2018، حيث أفادت مصادر لوكالة "رويترز" حينها، بأنه تم إيقاف الاكتتاب العام على أسهم "أرامكو"، وهذه ليست المرة الأولى التي يؤجل فيها طرح الأسهم؛ فمنذ عام 2016 تم تأجيل الطرح عدة مرات.

وفي يناير الماضي، قال الفالح إن "أرامكو" ستُدرَج بحلول عام 2021، إذ تسعى الشركة لإنقاذ الموقف بإعلانها موعداً جديداً للطرح، في حين كشف معلومات عن سعيها إلى اقتراض المليارات من الأسواق.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الفالح قوله خلال زيارته مقر الشركة أمس الأربعاء: إن المملكة "تصدّر ما بين 7 و8 ملايين برميل من النفط الخام يومياً".

وأثار طرح مجموعة "أرامكو" النفطية، أكبر شركة نفط على مستوى العالم، كثيراً من الجدل داخل المملكة، حيث تبلغ قيمة الشركة نحو تريليوني دولار أو أكثر.

وتم الإعلان أول مرة عن مشروع الاكتتابات الأولية في عام 2016، باعتباره حجر الزاوية في "رؤية 2030"، خطة الأمير محمد لتحديث الاقتصاد السعودي.

إلا أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر 2018، أثرت بشكل كبير على السعودية، وأضرّت بصورة الرياض، التي لا تزال تنفي ضلوع بن سلمان في الجريمة رغم تأكيد التحقيقات الدولية تورطه.

هذه الجريمة وجرائم إنسانية وحقوقية أخرى أدت إلى ابتعاد المستثمرين عن السعودية، وزادت المخاوف من أي صفقات أو عقود جديدة معها.