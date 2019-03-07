“هدف” يوفر 6060 فرصة تدريبية على رأس العمل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، توفر 6060 فرصة تدريبية على رأس العمل حالياً أمام المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر برنامج “تمهير”، من خلال زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج من خلال الرابط: http://taqat.sa/tamheer.

ويهدف برنامج “تمهير”، إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

وحث “هدف” المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة على الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديهم، بدون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليهم، كما يضيف البرنامج فرصاً إضافية أسبوعياً، للتخصصات في المجالات المختلفة.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وكان “هدف” قد أطلق برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” والموجّه لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، تنفيذاً للأمر السامي الكريم.

وتكمن أهمية “تمهير” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها “هدف” خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.