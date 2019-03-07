إغلاق 4 مجمعات طبية مخالفة بعسير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نفذت صحة عسير، عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، بالإغلاق لـ 3 مجمعات طبية عامة ولـمجمع طبي متخصص، وإغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت.

وجرى اتخاد القرارات بسبب ارتكاب المنشآت المغلقة العديد من المخالفات المتكررة، من أبرزها عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن، ونقص بالكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات، حيث تم الإغلاق تحفظيًا حتى تُتَلافى جميع الملاحظات.